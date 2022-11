Premio Anassilaos, antico e moderno si fondono nel manifesto realizzato da Ludovico Mascia

15 Novembre 2022 11:07

La nota stampa del Premio Anassilaos, che ha chiesto al giovane artista Ludovico Mascia di realizzare il manifesto del Premio, fondendo antichità e modernità

“Se il centro della riflessione del Premio Anassilaos è sempre stata la valorizzazione delle radici greche e magnogreche della nostra Città al centro di un Mediterraneo punto di incontro e scontro di civiltà, religioni e culture, e insieme l’attenzione verso una civiltà che ancora oggi ci rappresenta come Occidente e che abbiamo in diversi modi rappresentato con riferimento alla sua storia, ai suoi miti, alle sue vestigia, in questa edizione del premio – che ricade nell’anno che celebra il 140° anniversario della nascita a Reggio di Calabria di Umberto Boccioni (1882-1916), l’artista per eccellenza della modernità e del suo dinamismo – abbiamo ritenuto di poter declinare e interpretare l’Antichità in modo del tutto originale chiedendo al giovane artista e designer Ludovico Mascia, Responsabile grafico per l’attività didattica e scientifica sui temi di Teoria delle decisioni presso il Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio, di realizzare il manifesto del Premio e una delle cartoline speciali celebrative dell’evento. Ne è venuta fuori un’opera assolutamente originale nella quale antico e moderno sono insieme fusi a rappresentare la bellezza dell’arte e la tragicità della storia”.

E’ quanto si legge in una nota del Premio Anassilaos, che ha chiesto al giovane artista Ludovico Mascia di realizzare il manifesto del Premio, fondendo antichità e modernità nell’opera postata qui di seguito.