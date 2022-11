Il Premier Meloni oggi a Bruxelles: “sull’energia fare in fretta”

3 Novembre 2022 10:08

Il Premier Meloni oggi a Bruxelles: “la voce dell’Italia in Europa sarà forte”

Primi incontri istituzionali fuori dall’Italia per il presidente del Consiglio dei Ministri e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Oggi sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. La voce dell’Italia in Europa sarà forte: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione”. E’ quanto scrive sui social il Premier Meloni.