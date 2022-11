Poste Italiane, Leanza: “riattivare l’orario pomeridiano dell’ufficio postale di Tortorici

7 Novembre 2022 10:41

Leanza: “l’operatività dei servizi solo di mattina comporta notevoli disagi per i cittadini. Raccolgo la segnalazione di Carmelo Rizzo Nervo e nei prossimi giorni mi metterò in contatto con i vertici dell’azienda”

Il deputato regionale all’Ars del Partito democratico, Calogero Leanza, interviene sulla chiusura pomeridiana dell’unico ufficio postale a Tortorici. “Raccolgo da numerosi cittadini e su sollecitazione del candidato sindaco Carmelo Rizzo Nervo le numerose difficoltà che comporta per gli utenti l’impossibilità di usufruire dei servizi postali nella fascia pomeridiana”, afferma, con una nota, il parlamentare dem.

“Tortorici è una comunità formata da oltre 70 contrade e borgate – osserva Leanza – e molti abitanti durante la giornata lavorano fuori dal Comune. L’apertura dell’ufficio postale di pomeriggio, dunque, consentirebbe ai cittadini di avere più ore disponibili per usufruire di servizi importanti, quanto vari e imprescindibili, a cominciare da quelli digitali e di accesso e comunicazione con la pubblica amministrazione, insieme a tutti gli altri che da sempre le Poste garantiscono e sono centrali per la vita di una comunità”.

“Nei prossimi giorni – conclude l’onorevole – mi metterò in contatto con i vertici di Poste italiane e con la direzione regionale per comprendere i motivi di tale scelta e valutare insieme le possibili soluzioni per riaprire nel pomeriggio l’ufficio postale di Tortorici”.