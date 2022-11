Poste Italiane: a Cosenza un annullo ed una cartolina dedicati al 75° anniversario della polizia stradale

25 Novembre 2022 14:22

Poste Italiane ha attivato per sabato 26 novembre, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “75° Anniversario riorganizzazione servizi di Polizia stradale – 26.11.2022 – 87100 Cosenza Veneto”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand che verrà allestito presso l’aula magna dell’Istituto tecnico Industriale “A. Monaco”, in via Giacomo Mancini, 127-133 a Cosenza dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Inoltre saranno disponibili delle cartoline postali realizzate appositamente per la speciale ricorrenza. L’annullo postale è stato richiesto dalla Polizia di Stato, compartimento Polizia stradale di Catanzaro, sezione di Cosenza.

Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Cosenza, via Vittorio Veneto, 59 – 87100 Cosenza (tel. 0984-819313). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.