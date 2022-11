Europa League, le possibili avversarie della Juventus ai Playoff

3 Novembre 2022 23:18

La Juventus retrocede in Europa League, 7 le possibili avversarie fra le seconde dei gironi

Conclusi i gironi di Champions League nella giornata di ieri, questa sera tocca all’Europa League chiudere i propri raggruppamenti. Due le italiane in campo, una osservatrice speciale. Ultimo appello per Roma e Lazio, chiamate a restare in Europa: i giallorossi passano 3-1 contro il Ludogorets, i biancocelesti vengono sconfitti dal Feyenoord e retrocedono in Conference League. Studia le possibili avversarie la Juventus che, retrocessa dalla Champions League, giocherà i Playoff per entrare nella competizione contro le seconde classificate di ogni girone. Dal sorteggio di lunedì sarà esclusa la Roma in quanto, nel primo turno, non potranno incontrarsi due connazionali.

Di seguito le possibili avversarie: