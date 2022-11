Pos, Zucconi (FdI): “no a polemiche sterili”

30 Novembre 2022 14:06

“Quante polemiche sterili sentiamo in questi giorni sullo stop all’obbligo di accettare i pagamenti elettronici fino a 60 euro: ma no, non sarà questa norma a incentivare l’evasione fiscale, al contrario, metterà i cittadini nella condizione di essere agevolati nei pagamenti.

In un momento come questo dove l’inflazione è alle stelle, invece di punire gli esercenti che sono tra le prime vittime della crisi economica, lo Stato per la prima volta li aiuta“. Lo scrive in una nota il segretario di presidenza della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.

“Questo non vuol dire fare l’occhiolino all’illegalità anzi i controlli saranno rafforzati e non ci saranno sconti, ma è arrivato il momento di aiutare seriamente l’economia del nostro Paese. Fratelli d’Italia sta mantenendo le promesse fatte e in questa manovra è evidente l’impegno preso nei confronti di piccole e medie imprese”, conclude la nota.