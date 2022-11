Ponte sullo Stretto, all’Università di Messina inizia il webinar con Salvini e le Regioni | LIVE

16 Novembre 2022 14:27

Ha preso il via in questi minuti l’importante webinar dal titolo “Ponte sullo Stretto. Si riparte” presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina. L’evento è stato organizzato dal Comitato Ponte Subito di cui il direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi e il Professore Bruno Sergi, fanno parte. A coordinare i lavori del webinar è stato Peppe Caridi che ha affermato “questi incontri organizzati con il Professore Sergi, sono volti a porre temi, riflessioni, a dimostrare che da questo territorio c’è spinta sociale che chiede sviluppo e benessere e non più bonus assistenziali. Questa non è la terra dei no“.

A seguire ha preso la parola il prof. Michele Limosani, direttore del dipartimento di economia e successivamente è intervenuto il prof. Bruno Sergi, che divide la propria attività di ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti d’America, ordinario di politica economica all’Universita di Messina, Cofondatore del comitato Ponte Subito, presidente e condirettore di un lab di ricerca su sostenibilità e imprenditorialità a Cambridge.

Il prof. Bruno Sergi ha aperto l’intervento affermando che “le Infrastrutture sono una tematica importante delle mie lezioni, sono il motore. E il Ponte sullo Stretto è un’importante infrastruttura. Il ruolo delle Infrastrutture però in Italia è stato assente dai radar della politica, mentre in India – ad esempio – è stato motore dello sviluppo. In Cina, invece, si è puntato sull’Alta Velocità, importante anche sul fronte Ponte sullo Stretto. Tutte le città in Cina sono collegate con l’Alta Velocità ed è stato dimostrato tecnicamente che questi grandi investimenti hanno portato la Cina a crescere velocemente e a diventare la seconda potenza economica al mondo. Da anni affronto questi temi coi miei studenti e vorrei ricordare una partnership globale firmata ieri a Bali tra Biden, il presidente indonesiano e la Von der Leyen, un rinnovato riconoscimento circa l’importanza delle infrastrutture. In questo webinar, tuttavia, non solo Ponte, ma anche Alta Velocità, che qui si ferma a Salerno; Autostrade, SS 106. Sul Ponte abbiamo un progetto di 15 anni fa e questo è il momento ottimale, secondo me, per affrontare il tema delle Infrastrutture. Noi in Italia, però, non siamo competitivi all’interno del contesto europeo, del Mediterraneo”.

Ad intervenire al webinar anche il prof. Daniele Schilirò che ha affermato “la questione del Ponte è una questione complessa. Il governo ha affermato che il Ponte va fatto perchè è interesse di tutti ed è importante che il Sud diventi competitivo e che il paese cresca tutto alla stessa velocità da Nord a Sud. Non basta dire che il Ponte faciliterà i collegamenti con la terra ferma e il discorso che faciliterà il turismo è un fatto positivo. La Sicilia e la Calabria devono diventare competitive, serve un approccio sistemico in temi di investimenti pubblici e privati”.

E' possibile seguire l'evento, organizzato dal Comitato Ponte Subito che lo stesso prof. Sergi ha fondato 15 anni fa insieme al giornalista Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb che coordinerà i lavori dell'incontro odierno