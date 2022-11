24 Novembre 2022 15:15

Il ponte sullo Stretto? “Lo voglio assolutamente, sarebbe una risorsa strategica del Paese e anche dell’Europa. In tre, quattro o cinque anni si potrebbe realizzare, come fanno in altre parti del mondo. Perché da noi dovrebbe essere una storia cinquantennale?“. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento e deputata Forza Italia Matilde Siracusano.