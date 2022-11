Ponte sullo Stretto, Schifani: “fondamentale e prioritario per l’Europa, andremo avanti”

11 Novembre 2022 16:19

Ponte sullo Stretto: le parole del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani

“Il ponte sullo Stretto per la Sicilia come per la Calabria, e direi anche per l’Europa, e’ fondamentale e prioritaria, lo abbiamo sempre detto. Con il ministro Matteo Salvini e con il collega governatore Roberto Occhiuto siamo d’accordo e andremo avanti. Io stesso – ricorda l’ex presidente del Senato – ho chiesto qualche giorno fa, durante l’incontro a Roma al ministero, che vanno attivate procedure d’urgenza come gia’ fatto per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova“. Lo dice ad AGI il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia circa la sollecitazione del Mit affinche’ il ponte sullo Stretto benefici di finanziamenti diretti dell’Europa, auspicio espresso in vista del Consiglio dell’Unione europea dei ministri dei Trasporti del 5 dicembre a Bruxelles.

“Naturalmente – avverte il governatore – al ponte va associato il potenziamento complessivo delle reti viarie a esso connesse e, per quanto riguarda la Sicilia, e’ indispensabile ed indifferibile la sistemazione della autostrada Palermo-Messina che oggi purtroppo registriamo in pessime condizioni, e proprio su questa situazione il mio governo fara’ piena luce al fine di individuare le responsabilita'”.