Ponte sullo Stretto, i ministri Salvini e Musumeci: “importante per tutt’Europa”

22 Novembre 2022 11:43

“Il 5 dicembre a Bruxelles chiedero’ che il progetto per il Ponte sullo Stretto abbia un cofinanziamento europeo“. Sono queste le parole espresse relativamente al progetto del Ponte sullo Stretto, argomento caldo di queste settimane, dal ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina.

“Sono favorevole al Ponte sullo Stretto e sono convinto che ci siano tutte le condizioni per farlo, il Mediterraneo è cambiato, la Sicilia può diventare la piattaforma logistica del Mediterraneo“. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, ospite di “Agorà”, Rai Tre. “Ritengo sia necessario per tutto il Mezzogiorno realizzare un collegamento stabile – ha aggiunto -, credo che adesso ci siano tutte le condizioni per riprendere e aggiornare quel progetto“.