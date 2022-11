Ponte sullo Stretto, oggi su Radio Gamma in onda il webinar con Salvini all’Università di Messina

22 Novembre 2022 16:49

Oggi martedì 22 novembre dalle ore 18 su Radio Gamma No Stop 92.5 andrà in onda lo SPECIALE PONTE SULLO STRETTO grazie al webinar svoltosi all’Università di Messina Dipartimento di Economia e moderato dal giornalista direttore responsabile del giornale on line StrettoWeb. La trasmissione sarà inserita in riedizione domani mercoledì 23 novembre dalle ore 13. Conduce in studio Gianni Agostino direttore responsabile di Radio Gamma No Stop. La diretta Studio si può ascoltare oltre che in FM sui 92.5 per tutta l’area dello Stretto, anche su internet dal sito www.radiogammanostop.it cliccando su diretta radio.