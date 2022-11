Ponte sullo Stretto, Paita: “favorevolissima, alleata con chi vuole farlo”

18 Novembre 2022 11:59

“Sono favorevolissima al ponte sullo Stretto di Messina. Ho lavorato tanto da presidente della commissione Trasporti per cercare di mandare avanti questo progetto“. Così Raffaella Paita, senatrice del gruppo Azione-Italia Viva, ospite a Coffee Break su La7. “Non ho alcun timore a dichiararmi alleata di chi vuole realizzare le opere. Non so se Salvini sarà davvero in grado di realizzarlo. Vedo che ne annuncia tante, sblocchi di ogni genere e ogni tipo, è molto concentrato su altre partite. Mi auguro per il bene del Paese che questo ponte si faccia, io tifo sempre Italia“, ha aggiunto.