Ponte sullo Stretto, oggi all’Università di Messina il webinar con il ministro Salvini, le due Regioni e tanti ospiti

16 Novembre 2022 09:10

“Ponte sullo Stretto. Si riparte”: si intitola così il webinar che si terrà oggi, a partire dalle ore 14:00, presso l’Università di Messina nell’ambito dei corsi di Economics of Financial Markets e Politica Economica e Finanza Internazionale del prof. Bruno S. Sergi. L’evento, organizzato dal Comitato Ponte Subito che lo stesso prof. Sergi ha fondato 15 anni fa insieme al giornalista Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb che coordinerà i lavori dell’incontro odierno, si potrà seguire in diretta web tramite il link https://bit.ly/3g1zYNQ (ID riunione: 399 222 572 264 Passcode: S7uXA3).

All’incontro, che verterà sull’iter progettuale del Ponte sullo Stretto e sul ruolo delle infrastrutture per la competitività del Sud, parteciperà anche il vice premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in collegamento da Roma; interverranno in collegamento anche i Presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia Roberto Occhiuto e Renato Schifani, il sottosegretario On. Matilde Siracusano e il vicepresidente della Regione Calabria Giusy Princi.

Numerosi e autorevoli gli ospiti che parteciperanno all’evento, che si terrà presso il Dipartimento di Economia dell’ateneo peloritano (Sala riunioni, 1° piano): il prof. Daniele Schilirò, l’avv. Giuseppe Giuffrè, i professori Michele Limosani, Claudio Borrì, Piero D’Asdia, Giuseppe Muscolino e Alberto Prestininzi, l’ing. Fabrizio Averardi Ripari, l’architetto Anna Carulli e l’ing. Mimma Catalfamo. Concluderà i lavori il Prof. Enzo Siviero, rettore dell’Università eCampus, che con l’architetto Patrizia Bernadette Berardi anticiperà l’uscita dello speciale Galileo GMessina.

Su StrettoWeb nel corso del pomeriggio tutte le dichiarazioni dei partecipanti.