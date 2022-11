24 Novembre 2022 11:52

“Il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria attraverso il Ponte sullo Stretto e’ una necessita’ che non si puo’ piu’ eludere e rinviare“. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collegamento con Tgcom24. “Il Mediterraneo non e’ piu’ mare di frontiera, ora e’ cambiato, e’ diventato un mare di cerniera. E’ tornato ad essere quello che e’ stato nei millenni“, ha aggiunto. Il Ponte “non e’ un capriccio“, ha concluso.