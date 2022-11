Ponte sullo Stretto, governo riattiva Società Stretto di Messina Spa

22 Novembre 2022 01:18

Adesso è ufficiale. Nel Consiglio dei Ministri che ha approvato la manovra finanziaria, il Governo ha riattivato la Società Stretto di Messina SpA attualmente in liquidazione. La scelta è stata adottata “per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”, come illustrato dal Mef. La Società Stretto di Messina SpA è stata la concessionaria dello Stato per la realizzazione della grande opera dello Stretto: ha studiato, progettato e approvato il progetto definitivo del Ponte fino all’avvio dei lavori preliminari (variante di Cannitello, 2011) ma poi è stata posta in liquidazione dall’allora premier Mario Monti nel 2013, che aveva deciso di bloccare l’opera.

Oggi la storia del Ponte ricomincia per un nuovo capitolo: il ministro Salvini aveva annunciato la volontà di riattivare la società concessionaria la scorsa settimana durante un webinar organizzato dal Comitato Ponte Subito presso l’Università di Messina.