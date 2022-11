Ponte sullo Stretto, Germanà: “passi avanti grazie a Salvini”

22 Novembre 2022 14:20

“Grazie all’impegno del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, finalmente si compiono passi avanti importanti per il Ponte sullo Stretto. La manovra prevede, infatti, la riattivazione della società Stretto di Messina, con il riavvio di un percorso cominciato 54 anni fa e che alla collettività è costato centinaia di migliaia di euro senza aver mai concluso nulla. Adesso, invece, si passa ai fatti. Salvini ha anche dichiarato che il 5 dicembre a Bruxelles chiederà un cofinanziamento europeo per la realizzazione del Ponte. Il Vicepremier e Ministro sta seguendo questo dossier, sin dall’inizio, con concretezza e determinazione. Siamo sulla strada giusta. Sono sicuro che, grazie al lavoro pragmatico di Salvini e dell’esecutivo di centrodestra, sarà la volta buona per la realizzazione di un’opera importante e strategica per la Sicilia e per l’intero Paese“. Così in una nota il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, segretario della commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica a Palazzo Madama.