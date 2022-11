Ponte sullo Stretto, Galvagno: “si parta presto, momento favorevole”

11 Novembre 2022 17:08

Ponte sullo Stretto: le parole del neo presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno

“Il Ponte sullo Stretto e’ importante in quanto, a cascata, sono sicuro che ci saranno anche altre opere infrastrutturali che potranno essere realizzate. Bisogna andare avanti su questo progetto“. Lo ha detto ad AGI il neo presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, commentando la notizia circa la sollecitazione del Mit affinche’ il ponte sullo Stretto benefici di finanziamenti diretti dell’Europa, auspicio espresso in vista del Consiglio dell’Unione europea dei ministri dei Trasporti del 5 dicembre a Bruxelles.

“Il tema fino a oggi – aggiunge Galvagno – era ‘prima il ponte o prima una rete stradale adeguata’… Io penso che si debba partire; e iniziando dal ponte sullo Stretto, anche le altre infrastrutture di cui necessita la Sicilia saranno realizzate”. Per il presidente dell’Ars l’Isola sempre piu’ deve essere “Bretella del Mediterraneo”, un’area strategica da considerarsi non come un problema, ma come una opportunita’. “Si vada avanti, dunque”, e’ l’appello di Galvagno, esponente di FdI, “ritengo che con questi colori politici uguali, a livello regionale e nazionale, il confronto sara’ piu’ proficuo e fattivo. Non c’e’ piu’ spazio per lo scaricabarile degli anni passati. Non possiamo esimerci dalle nostre responsabilita’“.