Ponte sullo Stretto, Siracusano: “il progetto esistente immediatamente cantierabile”

11 Novembre 2022 15:11

Siracusano: “l’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che chiederà formalmente all’Unione europea fondi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, rappresenta una bellissima notizia”

“L’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che chiederà formalmente all’Unione europea fondi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, rappresenta una bellissima notizia per la Sicilia, per la Calabria, e per l’intero Paese.

Con il centrodestra al governo si fa sul serio“. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. “Il Ponte sullo Stretto è una battaglia storica per Forza Italia e per il presidente Silvio Berlusconi, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sostiene convintamente quest’opera, e i primi passi del ministro Matteo Salvini sono davvero incoraggianti”, rimarca Siracusano.

“Il progetto esistente, già vidimato anni fa dall’Ue, va solo aggiornato e potrebbe immediatamente essere cantierabile. Il Ponte porterebbe lavoro, sviluppo, turismo, e sarebbe un incentivo strutturale e culturale per far crescere interi territori del Meridione.

Abbiamo un’opportunità storica per colmare il gap infrastrutturale tra il Sud e il resto d’Italia e per concorrere a rendere il Mezzogiorno la porta del Paese e dell’Europa sul Mediterraneo. Avanti così”, conclude Siracusano.