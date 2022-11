Ponte sullo Stretto, Princi: “il Governo spinge e abbiamo il sì dell’Europa. Basta Italia a due velocità”

16 Novembre 2022 14:31

“Non potevo non essere presente e gioire di questa importante convergenza che si è determinata. E’ 15 anni che si parla del Ponte ma non ci sono mai state le congiunture ideali. Ora invece abbiamo un Governo che spinge, il sì dell’Europa e due Presidenti di Regione che stanno facendo squadra. E’ inutile che lo dica: questa opera rappresenta per noi ricchezza, sviluppo e lavoro. Area integrata dello Stretto che è fortemente richiamata in una governance unitaria in termini di trasporto”. E’ quanto afferma la vicepresidente regionale Giusi Princi in video collegamento nel corso del webinar sul Ponte sullo Stretto organizzato a Messina dal Comitato Ponte Subito. Il webinar si può seguire in diretta web tramite il link https://bit.ly/3g1zYNQ (ID riunione: 399 222 572 264 Passcode: S7uXA3).

E poi cita l’Aeroporto, la recente conferenza con l’attivazione di tre voli da Reggio e i prezzi ridotti nella collaborazione con Messina. “Non possiamo avere un’Italia a doppia velocità e sappiamo qual è il ruolo importante delle Infrastrutture. Il Ponte rivestirà un ruolo determinante, sarà un volano di crescita economico-sociale. Ci tenevo a rappresentarvi la mia gioia e la mia condivisione”, conclude Giusi Princi.