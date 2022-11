Il Ponte sullo Stretto toglierà l’inquinamento e pulirà il mare: parola di Salvini

20 Novembre 2022 22:07

Ponte sullo Stretto di Messina? “Mi impegno a farlo partire, sarà l’opera più green, più innovativa, più eccezionale” che toglierà inquinamento e pulirà anche il mare. Lo dice Matteo Salvini nel corso di una diretta social. Il Ministro delle Infrastrutture del nuovo Governo Meloni è ormai determinato a far ripartire l’iter per l’opera che unirebbe la Sicilia al resto d’Italia. Numerosi e frequenti gli interventi quotidiani sul tema. Il primo passo è quello di riattivare la società Stretto di Messina, in liquidazione.