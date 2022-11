Ponte sullo Stretto, in corso l’incontro tra Salvini, Schifani ed Occhiuto: “è la volta buona, opera strategica”

8 Novembre 2022 12:00

Ponte sullo Stretto, in corso l’incontro tra il Ministro Salvini ed i governatori di Calabria e Sicilia

E’ in corso l’incontro al Ministero delle Infrastrutture a Roma tra il Ministro Matteo Salvini ed i Presidenti di Regione Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Tutte e tre, in campagna elettorale, hanno fortemente puntato sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto che evidentemente, al di là di qualche normale oppositore, incontra la preferenza della maggioranza di siciliani e calabresi.

Prima dell’incontro il Governatore calabrese ha sottolineato: “ringraziamo il Ministro Salvini per aver messo al centro dell’agenda il Ponte sullo Stretto che è un’opera assolutamente strategica. Si farà? C’è un Governo che vuole farlo, è la volta buona”. “Da rimarcare che il Ponte non esclude altre infrastrutture, come ad esempio l’Alta Velocità che non è finanziato nè con i fondi del PNRR e nè con fondi ministeriali. Come finanziare il Ponte? Ne discuteremo tra poco”, conclude Occhiuto.