Ponte sullo Stretto, Germanà: “i lavori partiranno il prima possibile”

17 Novembre 2022 18:52

“Una risposta a chi pensava che quelli della Lega erano solo slogan elettorali. Vogliamo far partire i lavori del Ponte sullo Stretto e vogliamo farlo il più presto possibile perchè rappresenta un’opera fondamentale non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta Europa. Non sarà il Ponte che collegherà Messina a Reggio Calabria ma il Ponte che collegherà Berlino e Trapani. Noi ci siamo e siamo pronti a passare dalle parole ai fatti”.

E’ quanto ha detto il senatore Nino Germanà, vice capogruppo della Lega e segretario della commissione Ambiente e Lavori Pubblici a Palazzo Madama, dopo l’annuncio del ministro Salvini che il Ponte sullo Stretto verrà inserito nella manovra di bilancio che lunedì andrà in Consiglio dei Ministri.