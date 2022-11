Ponte sullo Stretto, Catalfamo: “abbiamo perso 2 anni, l’Europa dice che l’Italia non si può sottrarre”

16 Novembre 2022 17:02

“A dicembre 2020 Regione Calabria e Regione Sicilia abbiamo fatto muro contro la Commissione relativamente al nuovo progetto. Lo stesso ministero in quel dicembre 2020 parlò anche di Alta Velocità. Dal 2020 a oggi abbiamo perso due anni ma ora spero possa essere il momento di riprendere il vecchio progetto. Quello a 3 campate lo abbiamo contestato. Il parere del Comitato Economico Europeo dice che l’Italia non si può sottrarre a questa opera, quella in cui l’isola più popolosa deve essere messa in grado di poter essere collegata in maniera degna”. Così l’Ingegnere Mimma Catalfamo, già Assessore Regionale alle Infrastrutture, nel corso del webinar sul Ponte sullo Stretto organizzato a Messina dal Comitato Ponte Subito.