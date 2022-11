Ponte, il Prof. Sergi: “senza infrastrutture Calabria e Sicilia non potranno mai essere competitive”

16 Novembre 2022 18:20

“C’è questo rinnovato interesse, anche da parte della classe politica, e lo abbiamo visto pure oggi, nel ruolo delle grandi infrastrutture, che è ciò di cui abbiamo bisogno e che hanno bisogno di creare impatto. 15 anni fa circa abbiamo fondato il Comitato Ponte Subito con il povero Giovanni Alvaro, scomparso qualche anno fa, e con il Direttore di StrettoWeb. E noto anche il grande interesse che gli studenti hanno per le Infrastrutture. Anche loro hanno capito che Calabria, Sicilia e Sud in generale non potranno mai diventare competitive in Italia e in Europa senza di esse”. E’ quanto ha affermato, a margine del webinar a Messina sul Ponte sullo Stretto, il Professore Bruno Sergi, Ordinario di politica economica all’Universita di Messina, Cofondatore del comitato Ponte Subito, presidente e condirettore di un lab di ricerca su sostenibilità e imprenditorialità a Cambridge.

Il Professore è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb dopo le oltre due ore di interessante webinar in cui sono intervenute varie personalità: dai politici Salvini, Occhiuto, Siracusano e Princi a numerosi esperti tra tecnici, avvocati e non solo. Di seguito il video con l’intervento completo.