Poliziotto ferito in Catanzaro-Crotone, Loizzo (Lega) arrabbiata condanna i tifosi violenti

7 Novembre 2022 13:25

Gesti condannati dall’Onorevole Simona Loizzo deputato della Lega: “quanto successo ieri al termine della partita Catanzaro Crotone, con un poliziotto ferito da vandali, ci deve portare ad inasprire le pene”

Quanto accaduto ieri in Catanzaro-Crotone non è passato inosservato. Non ci riferiamo allo spettacolo in campo o a quello di gran parte dei tifosi presenti, bensì al poliziotto ferito con un colpo contundente (per fortuna niente di grave) e alla sassaiola verso i pullman dei tifosi ospiti. Gesti condannati dall’Onorevole Simona Loizzo deputato della Lega: “quanto successo ieri al termine della partita Catanzaro Crotone, con un poliziotto ferito da vandali, ci deve portare ad inasprire le pene – ha detto – Bene i Daspo ma bisogna utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, iniziando dalle telecamere, per espellere i violenti dai nostri stadi”.

“Inaccettabili – aggiunge Loizzo – i cori razzisti e gli striscioni che inneggiano alla violenza, che ci riportano agli anni ottanta. Bisogna responsabilizzare ancora dì più le società calcistiche affinché possano denunciare le frange violente. Il calcio deve essere una festa con una sicurezza assoluta e non una guerriglia com’è successo ieri a Catanzaro”, ha concluso.