Pippo Callipo riceve la Laurea Magistrale Honoris Causa in Economia Aziendale e Management

3 Novembre 2022 12:24

Conferita all’imprenditore calabrese la Laurea Magistrale Honoris Causa in Economia Aziendale e Management

“Un uomo ‘del fare’ in grado di provocare trasformazioni nella comunità e nel tessuto produttivo. I suoi investimenti economici, culturali e umani crescono giornalmente e camminano anche sulle gambe della sua famiglia e dei suoi collaboratori: il legame di Pippo Callipo con la sua terra resta forte e indissolubile, nutrito da radici robuste e profonde“, sono queste alcune delle motivazioni esposte nella Laudatio del Prof. Flavio Vincenzo Ponte e che hanno portato l’Università della Calabria a conferire la Laurea Magistrale Honoris Causa in Economia Aziendale e Management all’imprenditore Pippo Callipo, classe 1946 nato a Pizzo (VV) diventato nel tempo simbolo di un’imprenditoria sana e illuminata, che sa creare valore sul territorio, il volto nobile del sud produttivo.

Un riconoscimento la Laurea Honoris Causa che esalta l’opera di chi si è dedicato ad un’attività produttiva, scientifica, culturale o sociale raggiungendo l’eccellenza come ha fatto Pippo Callipo, l’imprenditore che ha messo al centro della sua visione d’impresa l’essere umano e non il profitto, prosegue il Prof. Ponte nella Laudatio.

La cerimonia di conferimento si è svolta venerdì 28 ottobre presso l’Aula Magna con la prolusione del Pro Rettore Vicario Prof. Francesco Scarcello e del Direttore di dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche Prof. Alfio Cariola che hanno ricordato quanto sia complesso fare impresa in una terra tanto bella quanto difficile, dove non bastano le competenze, servono valori e visione per affrontare i cambiamenti, per evolvere rimanendo fedeli alle proprie origini.

Ed è propria questa l’essenza della visione imprenditoriale di Pippo Callipo che nella sua Lectio Magistralis dal titolo “110 anni di tradizioni e valori”, ha ripercorso l’identità aziendale fondata su tradizione, territorio e famiglia, ricordando giorno dopo giorno la filosofia del fondatore “la qualità innanzitutto”, non solo come principio a cui ispirarsi ma che è diventato un modo di essere che, da 110 anni e attraverso 5 generazioni, continua ad essere il punto cardine intorno a cui ruota tutta l’attività del Gruppo.

“E’ una emozione indescrivibile per me oggi ricevere questo riconoscimento, la mia scuola è stata la mia azienda dove sono cresciuto e che ho l’onore di guidare da oltre 50 anni. – racconta Callipo – Mi ero iscritto all’Università di Messina alla facoltà di economia e commercio e avevo superato i primi due esami quando mio padre una mattina mi ha convocato nel suo ufficio per dirmi che in azienda avevano bisogno di me e che quella sarebbe stata la mia laurea. Ecco oggi posso dire che si chiude un cerchio, perché il mio “fare”, giorno dopo giorno, con sacrificio e impegno mi ha portato di nuovo in Università a completare un ciclo. Un riconoscimento che voglio condividere con tuti i miei collaboratori, che con il loro impegno contribuiscono quotidianamente alla crescita aziendale, e con la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e aiutato”.