“Abbiamo pescato un pinguino”: il video di Bovalino fa il giro del web, ma è una gazza marina (comunque rarissima) | VIDEO

24 Novembre 2022 14:00

E’ diventato virale sui social network un video girato a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, che ritrae un pescatore che durante una sua battuta di pesca in un mare un po’ agitato, tira sù una gazza marina scambiata però per un pinguino. Come si sente nel video a corredo dell’articolo, il pescatore e un amico, tra lo stupore e l’incredulità, esclamano di aver pescato “nu pinguino, non ci posso credere!!!“. Guardando bene il video però si vede come non si tratta di un pinguino ma di una gazza marina.

La gazza marina è un uccello marino della famiglia degli alcidi che è facile trovare lungo le coste dell’Atlantico settentrionale. La gazza in inverno è nera nella parte superiore e bianca nella parte inferiore, e per questo è stata scambiata dai pescatori per un pinguino: in estate invece diventa più chiara. Le gazze nuotano e possono tuffarsi fino alla profondità di 120 metri riuscendo a catturare 2 o 3 pesci alla volta. E’ molto raro che si avvisti in Italia: nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore i suoi avvistamenti nel mar Ligure e nel golfo di Napoli. Adesso anche nello Jonio.