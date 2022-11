Pedullà: “Inzaghi ha esultato come in Champions, la Reggina chiude gli occhi e sogna”

8 Novembre 2022 17:59

Il bel messaggio del giornalista reggino Alfredo Pedullà dopo il successo amaranto di ieri sera al Granillo contro il Genoa

La notte di ieri, in casa amaranto, è una delle più belle al Granillo degli ultimi anni, forse paragonabile soltanto a Reggina-Catanzaro con gol di Corazza nel finale. A Reggio Calabria tutti continuano a rimanere coi piedi per terra, ma sanno di essere lì e di potersela giocare. Gli occhi dell’Italia del calcio, però, sono sempre più rivolti verso la squadra di Inzaghi, che raccoglie consensi. A tal proposito, un messaggio interessante è arrivato da Alfredo Pedullà, giornalista di livello nazionale ma reggino di nascita. Sul suo profilo Instagram, Pedullà ha esaltato Inzaghi, Taibi e la città dello Stretto.

“Inzaghi è alla Reggina da luglio: circa 4 mesi, eppure esiste un cordone ombelicale come se fosse lì da anni – ha scritto – E un senso di appartenenza che sembra retrodatato per il coinvolgimento. Ieri ha esultato per la vittoria sul Genoa come se fosse stato un gol decisivo in Champions League”, ha detto in riferimento alla sua pazza esultanza anche su queste pagine evidenziata. “La Serie B è un campionato bellissimo, mai così incerto come in questa stagione. Ma una città che vive di pane e pallone sogna, si lascia andare e per ora va bene così. L’esultanza del direttore sportivo Massimo Taibi, artefice di un mercato condiviso con Inzaghi, è l’immagine di un popolo in estasi. Chiudere gli occhi e sognare: vale per tutti, cosa c’è di più bello?”, ha concluso.