Paura in casa Reggina, il DG Gabriele Martino investito da un’auto e trasportato al GOM in codice rosso

30 Novembre 2022 16:36

Paura in casa Reggina: verso le 15.30 si è infatti verificato un incidente stradale in pieno centro che ha coinvolto il Direttore Generale amaranto Gabriele Martino. Il sinistro è avvenuto in Piazza Mino Reitano. Il dirigente stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da una Fiat Panda guidata da un 53enne. L’uomo, a cui è stata ritirata la patente, è uscito immediatamente dall’auto dopo l’impatto per assicurarsi delle condizioni di Martino. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, guidata dal comandante Salvatore Zucco. Gabriele Martino è stato poi trasportato in Pronto Soccorso in codice rosso, ma in base ai primi esami non è in pericolo di vita.

Il DG amaranto, figura storica del club sotto la Presidenza Foti, ha poi lavorato insieme a Praticò e da questa estate fa parte per la terza volta della società, con la gestione Saladini, imprenditore con cui aveva lavorato anche a Lamezia. Qualche settimana fa era stato sottoposto a intervento chirurgico e aveva avuto bisogno di qualche settimana di riposo per riprendere appieno le attività.