E’ partito da un piccolo garage, ora è tra i 50 migliori parrucchieri d’Italia: la storia del reggino Giuseppe Madafferi

29 Novembre 2022 16:42

E’ partito da un garage, con gli amici, a casa sua, a 12 anni. Poi è diventato il suo salone (“Barberia Madafferi”) e oggi, a soli 24 anni, Giuseppe Madafferi è tra i 50 migliori parrucchieri d’Italia. L’ultimo premio, uno dei tanti, l’ha conseguito domenica: primo al campionato nazionale Fashion Week Mediterraneo 2022 con la specialità di sfumatura “Razor Fade”. Giuseppe è un giovane reggino, nato e cresciuto a Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, che con determinazione e coraggio ha perseguito il suo sogno: quello, appunto, di fare il parrucchiere. La sua è una storia bella, intrisa di voglia, umiltà, pazienza e grandi capacità: “sin da piccolo ho sempre avuto questa passione, la chiamerei una malattia – rivela ai microfoni di StrettoWeb – e ricordo quando dicevo a mia mamma che avrei voluto diventare un parrucchiere”. E così Giuseppe comincia per gioco, con acconciature agli amici, nel garage di casa sua, con solo uno specchio. Aveva 12 anni. A 16 comincia a lavorare e a farsi conoscere, postando foto di suoi tagli sui social, finché non lo contattano. Non è una chiamata qualunque: è la famosissima azienda “H-zone”, che nel 2016 gli dà l’opportunità di esibirsi in pedana durante il Cosmoprof. Da qui, per lui, inizia tutto, inizia un’altra vita.

L’esibizione è una grande vetrina, a tal punto che gli viene proposto di gestire un grande salone a Milano. Ma Giuseppe ha un altro obiettivo, e quando una persona è determinata non si ferma davanti a nulla: non vuole gestire un salone, ma lo vuole proprio tutto per sé. Un salone di sua proprietà, nella sua Messignadi. Sogno coronato: dopo tanti anni di sacrifici e dedizione, il 10 ottobre 2021 inaugura il salone. Da quel garage con lo specchio a un salone tutto nuovo. “Il 2022 è l’anno di svolta – rivela – perché è un anno ricco di emozioni, in cui ho deciso di migliorarmi sempre di più sotto ogni punto di vista”. Quest’anno, infatti, è quello in cui colleziona Premi: Campione Provinciale 2022, Campione Regionale 2022 e poi tra i Top 50 in Italia. Giuseppe Madafferi è tra i migliori 50 parrucchieri d’Italia e domenica, a Palmi, per il campionato nazionale del Trofeo Fashion Week Mediterraneo 2022, è arrivato primo. Prima ancora, il 14 novembre, il giovane reggino si è esibito su un palcoscenico come quello di Aestetica Napoli: “per la prima volta mi sono ritrovato davanti a un grande pubblico che osserva il mio modo di lavorare. Non potrò mai spiegare l’emozione unica che ho provato e in quel momento ho capito veramente che non bisogna mollare mai. La vita presenta sempre delle sfide e per superarle bisogna credere in se stessi. Io l’ho fatto e continuerò a farlo perché è solo grazie a me stesso se oggi faccio quello che ho sempre sognato”.

Giuseppe, tra l’altro, l’anno scorso è balzato agli onori delle cronache nazionali per aver tagliato i capelli ad un clochard a Milano. Quella Milano che gli ha anche permesso di mettersi in contatto con personaggi noti: ha effettuato tagli al tatuatore Giuseppe Pellerone e al cantante napoletano Paky. Ma non si ferma qui, ovviamente. E’ giovanissimo, ha 24 anni e tanti obiettivi: “non importa quello che fai, ma come lo fai – evidenzia – e io voglio avere la capacità di parlare attraverso le mie mani, voglio essere d’esempio per qualcun altro. Il mio sogno, però, è di far conoscere la Calabria“. Con lo scopo, ovviamente, di continuare a farsi conoscere, sempre di più, magari con la possibilità – in futuro – di un salone più grande. Per ora, intanto, si gode la sua “creazione”, il salone a Messignadi, “Barberia Madafferi”. A dargli una mano c’è il giovanissimo Daniele, 20 anni, cresciuto praticamente dentro il locale, aperto tutti i giorni tranne ovviamente domenica e lunedì. Per poter usufruire di un taglio di Giuseppe e Daniele è necessario prenotarsi tramite le pagine social Facebook e Instagram o contattando il numero 3801840946. A corredo dell’articolo tante immagini di Giuseppe, con i premi ricevuti o mentre taglia i capelli, ma anche qualche foto di interni ed esterni del salone. Nel video qui di seguito, invece, la sua storia racchiusa in pochi secondi: da un garage con uno specchio a un locale nuovo, luminoso e moderno.