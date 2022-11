Parco Archeologico Archeoderi: “Facciamo l’albero!” apre il programma degli eventi natalizi

29 Novembre 2022 13:35

Si aprirà i primi di dicembre la programmazione degli eventi di valorizzazione ideati per il periodo festivo al Museo e Parco Archeologico Archeoderi. Si parte domenica 4 dalle ore 10.00, quando, in occasione della prima domenica gratuita del mese promossa dal Ministero della Cultura, si svolgerà l’evento: “Facciamo l’albero!”, un’esperienza di allestimento condiviso che permetterà ai visitatori di partecipare direttamente alla realizzazione dell’albero di Natale e di contribuire ad addobbare il Museo per le feste.

L’evento è pensato per grandi e piccini e per partecipare basterà portare un addobbo o una decorazione che servirà per rendere il Museo più accogliente per le feste. A seguire, sarà offerta a tutti i visitatori una visita guidata a cura della Direttrice. Seguiranno per tutto il mese e fino al nuovo anno una serie di aperture straordinarie con lo scopo di ampliare le occasioni di fruizione del Parco, che sarà pertanto aperto, oltre che nei consueti giorni e orari, anche nelle seguenti date: 8, 18, 26 e 31 dicembre e 1, 2 e 6 gennaio, osservando i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

“Il mese di dicembre costituirà un importante banco di prova per Archeoderi. Grazie alla presenza di nuovo personale siamo ora in grado di garantire la realizzazione di eventi ed aperture straordinarie, avviando così quel percorso di valorizzazione che da tempo abbiamo immaginato. Oltre alle aperture straordinarie nei giorni festivi, per assicurare a tutti la possibilità di visitare al Parco, l’evento del 4 dicembre assume un significato particolare – spiega la direttrice Elena Trunfio – Oltre a coinvolgere direttamente i visitatori nella vita del Museo, abbiamo invitato tutte le associazioni del territorio a partecipare, per un primo incontro e per conoscerci, al fine di stabilire un contatto duraturo che sarà certamente foriero di significative collaborazioni”.

Si ricorda che il Museo e Parco Archeologico Archeoderi è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 14.00 e la prima e l’ultima domenica del mese, dalle 8.30 alle 14.00. Il lunedì è chiuso per riposo settimanale. L’accesso al Museo e al Parco è gratuito.