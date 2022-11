Pallacanestro Viola solidale con Capo d’Orlando: il messaggio dopo l’atto vandalico che ha colpito il bus dei siciliani

28 Novembre 2022 15:48

La Pallacanestro Viola si schiera al fianco di Capo d’Orlando e condanna fermamente l’episodio accaduto ieri notte all’esterno del PalaCalafiore. Ignoti hanno sfondato il vetro del bus dei tifosi al seguito della squadra siciliana, come raccontato da StrettoWeb. Di seguito il comunicato stampa di solidarietà espresso dalla Pallacanestro Viola nei confronti della dirigenza e dei tifosi di Capo d’Orlando.

“La Pallacanestro Viola, in ogni sua componente, condanna fermamente l’atto vandalico messo in atto da ignoti che hanno infranto il vetro laterale del bus dei tifosi ospiti durante lo svolgimento della partita tra i neroarancio e l’Orlandina basket. La società reggina esprime totale solidarietà ai supporters giunti da Capo d’Orlando al PalaCalafiore ed alla società siciliana tutta, sapendo di interpretare anche il pensiero della totalità della tifoseria neroarancio rimasta anch’essa profondamente indignata per ciò che è accaduto. Il presidente della società nerorancio Carmelo Laganà invierà un messaggio si solidarietà personale al Presidente dell’Orlandina basket Enzo Sindoni“.