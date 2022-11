Pallacanestro Viola, cambia l’orario della gara contro LuxArm Lumezzane a causa maltempo

20 Novembre 2022 14:25

A causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sulla Calabria, la partita fra Pallacanestro Viola e LuxArm Lumezzane è stata posticipata di qualche ora. La palla a due era prevista alle 18:00, ma LuxArm Lumezzane non sarebbe arrivata in tempo al PalaCalafiore. L’aereo della squadra ospite, infatti, a causa delle avverse condizioni meteo, atterrerà a Brindisi. La squadra proseguirà in pullman fino a Reggio Calabria.

Nuovo inizio previsto alle ore 21:00 dunque. Il botteghino del PalaCalafiore aprirà alle ore 19:00.