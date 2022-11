Finalmente si Viola! Finale per cuori forti al PalaCalafiore: Marchini show nell’83-79 sulla Lumezzane

20 Novembre 2022 22:44

Sette giornate sono già in archivio, la Pallacanestro Viola é ancora in cerca del primo successo stagionale. Passivi pesanti, tanto in casa quanto in trasferta, musi lunghi fra i tifosi, giocatori con grande voglia di riscatto, ma trend che non ne vuole sapere di cambiare rotta. Dal mercato é arrivato Amar Balic che ha subito dato nuova linfa al backcourt anche nella difficile trasferta di Padova contro la Virtus.

Oggi la prima del play Italo-bosniaco fra me mura amiche del PalaCalafiore contro LuxArm Lumezzane. Gara spostata alle ore 21:00 a causa del maltempo che ha impedito alla squadra ospite di arrivare all’aeroporto di Reggio Calabria con l’aereo: Lumezzane giunta in pullman da Brindisi.

Partita approcciata molto bene dai ragazzi di coach Bolignano che trovano ottime percentuali da 3 e si affidano a un Marchini spettacolare da 33 punti con il 6/8 da 3. Primo tempo chiuso 49-35 per i reggini. ‘Solito’ terzo quarto con la luce a intermittenza per i neroarancio che vedono il gap accorciarsi e poi addirittura annullarsi alla metà dell’ultimo periodo di gioco. Ma non vanno mai sotto. Renzi da tutto ciò che ha anche in difesa e chiude con 25 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate. I neroarancio tengono botta e nel finale e conquistano la prima, meritata vittoria della stagione.

Pallacanestro Viola-LuxArm Lumezzane LIVE

Fine partita! – La Pallacanestro Viola vince! Grande prova dei neroarancio che tengono botta nel momento più duro e si affidano a un Marchini super da 33 punti con 6/8 da 3.

4°Q – Ultimi due per Scanzi. 83-79

4°Q – Marchiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii da tre!!! Esplode il PalaCalafiore!!! 83-77

4°Q – Renzi: difesa, rimbalzo difensivo, offensivo, due punti dalla media. Pazzesco. 80-77

4°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 78-77

4°Q – Fossati da sotto, gran giro palla di Lumezzane. 77-77

4°Q – Marchini in lunetta: 2/2. 77-75

4°Q – Tripla di Ciaramella, parità… 75-75

4°Q – Due con libero per Fossati. 75-72

4°Q – Marchini in lunetta: 3/3 pesantissimo . 75-69

4°Q – Dilas, 2 punti. 72-69

4°Q – Piedi sulla linea (che peccato) per Renzi che ne mette 2. 72-67

4°Q – Tripla di Dalcò. 70-67

4°Q – Tripla di Farina!!! 70-64

4°Q – Tripla di Maresca. 67-64

4°Q – È il Marchini show, signori. Altro long two circense. 67-61

Fine 3°Q! – Luce spenta nel terzo quarto per i neroarancio. Lumezzane trova un ottimo Perez (9 punti) e accorcia a -4. Ultimi 10 minuti tutti da vivere

3°Q – Risponde Fossati da sotto. 65-61

3°Q – Marchini, prende e spara da 3! 65-59

3°Q – Ancora Perez, ispiratissimo. Bolignano chiama timeout. 62-59

3°Q – Fossati subisce fallo su tiro: 2/2. 62-57

3°Q – Perez ancora, due punti da sotto. 62-55

3°Q – Perez si guadagna con furbizia un fallo su tripla: 2/3. 62-53

3°Q – Spizzichi, rimbalzo e fallo: in lunetta fa 1/2. 62-51

3°Q – Mastrangelo in penetrazione, 2 punti. 61-51

3°Q – Ciaramella su palla persa, ingenuamente, dalla Viola dopo una clamorosa stoppata di Renzi 61-49

3°Q – Gancione di Renzi. 61-47

3°Q – Mastrangelo, tripla. 59-47

3°Q – Due per Scanzi. 59-44

3°Q – Long two per Marchini. 59-42

3°Q – In lunetta Mastrangelo: 2/2. 57-42

3°Q – Tripla di Renzi. 57-40

3°Q – Due con fallo per Dilas che mette il libero extra. 54-40

3°Q – Renzi, elegantissimo dalla media. 54-37

3°Q – Marchini da 3! 52-37

3°Q – Due per Dilas 49-37

Fine 1°Tempo! – Pallacanestro Viola in vantaggio di 14 punti all’intervallo lungo. Un’ottima prova, fin qui, dei neroarancio che tirano 9/19 da 3 punti. Sono 15 i punti di Marchini, 14 quelli di Renzi.

2°Q – Bolignano disegna, Balic esegue sulla sirena: tripla in chiusura di primo tempo! 49-35

2°Q – Perez subisce fallo: 1/2 dalla lunetta. 46-35

2°Q – Perez, due con fallo: libero extra dentro. 46-34

2°Q – Penetra Marchini, 2 in sottomano. 46-31

2°Q – Ciaramella in lunetta: 1/2. 44-31

2°Q – Farina dalla media: pregevole, smooth, efficace. 44-30

2°Q – Tripla di Mastrangelo. 42-30

2°Q – Altri due per Scanzi. 42-27

2°Q – Due per Scanzi. 42-25

2°Q – Dalla media Renzi, una sentenza oggi. 42-23

2°Q – Tre liberi a disposizione di Mastrangelo che non ne sbaglia neanche uno. 40-23

2°Q – Davis, di forza, due al tabellone. 40-20

2°Q – Marchini, sottomano rovesciato, altri due per Dave! 38-20

2°Q – Farina, due punti con l’aiuto del tabellone! 36-20

2°Q – Perez in lunetta: 2/2. 34-20

2°Q – Perez, tripla! 34-18

2°Q – Dalcò in lunetta: 1/2. 34-15

2°Q – Provenzani, tripla! 34-14

Fine 1°Q! – Miglior primo quarto della stagione della Pallacanestro Viola. Neroarancio strepitosi da 3 con un ottimo 7/12. Sono 12 i punti di Renzi, 11 quelli di Marchini

1°Q – Tripla di Maresca. 31-14

1°Q – Balic!!! Due con fallo e libero aggiuntivo dentro. 31-11

1°Q – Tripla di Renzi!!! 28-11

1°Q – Tripla di Renzi! 25-11

1°Q – Ancora Marchini, ancora da 3, ancora a bersaglio!!! 22-11

1°Q – Due per Marchini! 19-11

1°Q – Virata di Maresca e due punti. 17-11

1°Q – Floater di Mastrangelo. 17-9

1°Q – Renziii tripla!!! 17-7

1°Q – Fallo su tripla di Renzi, sputata fuori dal ferro, arrivano 3 liberi e il timeout di Lumezzane: Renzi fa 3/3. 14-7

1°Q – Baliccc! Tripla! 11-7

1°Q – Marchiniiiii tripla! 8-7

1°Q – Bischetti a rimbalzo, due punti. 5-7

1°Q – Ciaramella ne mette 2. 3-7

1°Q – Mastrangelo, 2 punti. 3-5

1°Q – Risponde Balic. 3-3

1°Q – Si parte! 0-3

21:00 – Sentito minuto di raccoglimento in memoria di Cesare Sant’Ambrogio

20:45 – Tutto pronto per la gara fra Pallacanestro Viola e LuxArm Lumezzane valevole per l’8ª Giornata del Girone B di Serie B. Gara spostata alle 21:00 a causa dei disagi che il maltempo ha procurato al volo della squadra ospite arrivata alle 20:10!