La Viola torna a vincere, Bolignano: “questa vittoria è dei ragazzi, spero i momenti brutti siano alle spalle”

20 Novembre 2022 23:35

Dopo 7 ko consecutivi arriva la prima vittoria per la Pallacanestro Viola. I neroarancio superano 83-79 LuxArm Lumezzane guidati da un indiavolato Davide Marchini che chiude con un career high da 33 punti. Una vittoria che fa morale, sblocca anche psicologicamente la squadra e fa tornare il sorriso su qualche muso lungo.

Ai microfoni di StrettoWeb coach Bolignano analizza così la vittoria: “è ovvio che quando si vince si é sempre più contenti. Vincere cancella anche il viso cupo di quei giocatori che durante la settimana devi cercare di dargli quotidianamente delle motivazioni, dopo 7 sconfitte consecutive. Non é semplice, soprattutto quando non riesci a tramutare le tue parole in fatti. Queste sono state le difficoltà di queste settimane. I ragazzi sono stati sempre lì a provarci, senza mai mollare, un plauso a loro perché se la sono meritata tutta. Abbiamo passato, e spero di parlare di passato e non più di presente, dei periodi veramente brutti, ma loro hanno dimostrato di essere veramente degli uomini, anche gli under che oggi ci hanno dato una mano importantissima“.

E su Balic: “ho ritrovato il Balic di sempre, conosciamo le sue caratteristiche, le sue qualità. É un piacere poterlo allenare di nuovo, anche lui, nonostante l’età, ha ancora ampi margini di miglioramento e spero possa fare una stagione migliore di quella che ha fatto qui l’anno scorso“, ha concluso coach Bolignano