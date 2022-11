Tegola per la Pallacanestro Viola, si fa male Davis: l’italo-americano out contro Brianza Casa Basket

3 Novembre 2022 23:03

La Pallacanestro Viola dovrà fare a meno di Giambattista Davis contro Biranza Casa Basket: problema alla caviglia per l’italo-americano

Piove sul bagnato in casa Pallacanestro Viola. I neroarancio, ancora alla ricerca del primo successo stagionale, perdono una pedina importante in vista della trasferta contro Bianza Casa Basket. Giambattista Davis si è procurato una distorsione alla caviglia e non sarà della partita.

In una nota il club reggino rende noto che: “l’atleta Giambattista Davis non sarà del match di sabato sera contro Brianza Casa Basket. Il giocatore neroarancio si è procurato una distorsione alla caviglia l’altro ieri in allenamento e dopo le opportune visite mediche, il dott. Gianni Calafiore medico sociale, ha valutato che potrà recuperare non prima di mercoledì della prossima settimana“.