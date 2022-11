“TifiAMO per le donne”, Pallacanestro Viola in campo contro la violenza di genere

25 Novembre 2022 14:34

In attesa della gara di domenica contro Capo d’Orlando, back to back casalingo al PalaCalafiore dopo il successo dello scorso weekend contro Lumezzane, la Pallacanestro Viola scende in campo per un’altra partita di grande importanza. Quest’oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e i neroarancio hanno voluto dare un segnale forte.

Attraverso i social, la Pallacanestro Viola ha lanciato un messaggio importante con capitan Andrea Renzi come testimonial d’eccezione: “il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite con una risoluzione, dove si definisce questa violenza ‘una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, che, ad oggi, non viene denunciata, a causa della vergogna che l’accompagna’ .TifiAMO per le donne, sempre“.