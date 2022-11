Pallacanestro Viola, Spizzichini forte anche nelle difficoltà: “inizio non facile, ma lavoriamo per rifarci”

4 Novembre 2022 21:00

In vista della trasferta contro Brianza Casa Basket, Stefano Spizzichini analizza il difficile momento della Pallacanestro Viola

Cinque sconfitte in cinque gare, l’ultima particolarmente scottante contro Desio, tenuta dietro per 3 quarti di gara, per poi subire la beffa nel finale. L’inizio di stagione della Pallacanestro Viola si annunciava complicato dal punto di vista atletico, ma lo 0 associato alla casella delle vittorie, dopo 5 gare, è uno score che neanche i più pessimisti tra i tifosi avrebbero immaginato di vedere. È vero, la Viola ha affrontato alcune delle squadre più blasonate del girone, ma contro Padova e Desio, in casa, ci si aspettava qualcosa di più. Adesso due trasferte consecutive, la prima già domani (sabato 5 novembre) contro Brianza Casa Basket.

Stefano Spizzichini, in una nota stampa trasmessa dalla società neroarancio alla vigilia della gara, ha analizzato così il momento dei reggini, dicendosi pronto a invertire la rotta insieme ai compagni: “la squadra non sta vivendo un momento propizio: un inizio non facile con le cinque sconfitte consecutive date anche dall’aver incontrato le squadre più blasonate del girone. Sappiamo, però, che possiamo rifarci e stiamo continuando a lavorare con impegno e dedizione per riconquistare posizioni. Le due trasferte consecutive non capitano di certo in un momento particolarmente favorevole ma possiamo giocarcela con squadre che ritengo alla nostra portata. Come gruppo stiamo attenti alle occasioni e non alle difficoltà e questo è l’atteggiamento che in questo frangente ritengo più utile“.