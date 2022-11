Pallacanestro Viola, un tempo di rimpianti: niente rimonta finale, Capo d’Orlando passa 90-95

27 Novembre 2022 19:55

Vincere aiuta a vincere e dopo essersi sbloccata nel turno precedente, la Pallacanestro Viola scende in campo per riconfermarsi. Back to back casalingo, che fa seguito a due trasferte consecutive, per i neroarancio che al PalaCalafiore di Pentimele affrontano Capo d’Orlando. I siciliani vengono da un ‘turno di riposo’ dovuto a un guasto elettrico che ha costretto al rinvio la gara contro Ragusa.

Come detto, invece, i reggini si sono sbloccati interrompendo una striscia negativa di 7 sconfitte consecutive battendo LuxArm Lumezzane. Un primo tempo pessimo, un secondo tutto cuore. Le due anime della Viola che prende 60 punti nei primi 20 minuti di gioco, poi mette tutto quello che ha per cercare di recuperare una partita che sembrava impossibile da rimettere sui binari giusti. Quarto periodo per cuori forti, dal -18 al -4. Ma il gap non si riduce ulteriormente. Capo d’Orlando passa meritatamente, trascinata dai 27 di Vecerina. Sono 20 i punti per Renzi, 22 per Spizzichini fra i reggini.

Pallacanestro Viola-Capo d’Orlando LIVE:

Fine partita! – Non si concretizza la rimonta della Pallacanestro Viola, neroarancio sconfitti 90-95. Vecerina MVP con 27 punti, 22 per Spizzichini fra i neroarancio.

4°Q – Sandri in lunetta: 1/2. 90-95

4°Q – Tripla di Marchini. 90-94

4°Q – Passera la chiude, 2/2 dalla lunetta. 87-94

4°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 87-92

4°Q – Farina si prende un fallo su tripla: 3/3. 86-92

4°Q – Vecerina, 2 punti dalla media. 83-92

4°Q – Balic in lunetta: 1/2. 83-90

4°Q – Sandri, altri 2. 82-90

4°Q – Gran lavoro di Farina, altri due punti. 82-88

4°Q – Bischetti, rimbalzo e 2 punti. 80-88

4°Q – Vecerina manda la Viola in bonus: 2/2 dalla lunetta. 78-88

4°Q – Sandri, 2 punti. 78-86

4°Q – Spizzichini col tap-in!!! 78-84

4°Q – Tripla di Baliccccccccc! 76-84

4°Q – Farina, con personalità! 73-84

4°Q – Triassi in lunetta: 1/2. 71-84

4°Q – Tripla di Marchini! 71-83

4°Q – Tripla di Balic, primi punti della gara. 68-83

4°Q – Sandri subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 65-83

Fine 3°Q! – Provano a rientrare i neroarancio, ma Capo d’Orlando mantiene un sicuro +16. Serve un miracolo negli ultimi 10 di gioco

3°Q – Triassi, altri 2. 65-81

3°Q – Dalla linea della carità ci va Renzi: 2/2. 65-79

3°Q – Triassi: 2/2 dalla lunetta. 63-79

3°Q – Marchini in lunetta: 1/2. 63-77

3°Q – Altri due per Vecerina. 62-77

3°Q – Farina in lunetta: 2/2. 62-75

3°Q – Vecerina in lunetta: 2/2. 60-75

3°Q – Marchini serve Spizzichini, 2 punti. 60-73

3°Q – Baldassarre, 2 punti. 58-73

3°Q – Renzi in lunetta: 1/2. 58-71

3°Q – Tripla di Davis. 57-71

3°Q – Brutta palla persa da Renzi e Balic. Vecerina, 2 dalla media. 54-71

3°Q – Tripla di Renzi. 54-69

3°Q – Spizzichini, rimbalzo e 2 punti. 51-69

3°Q – Baldassarre in lunetta: 0/2

3°Q – Due per Spizzichini. 49-69

3°Q – Binelli, 2 punti. 47-69

3°Q – Vecerina in lunetta: 1/2. 47-67

3°Q – Ancora Vecerina, poi Sandri. 47-66

3°Q – Risponde Davis. 47-62

3°Q – Due per Vecerina. 45-62

3°Q – Due per Spizzichini in apertura. 45-60

Fine 1° Tempo! – Diciassette punti di distacco a fine primo tempo fra Pallacanestro Viola e Capo d’Orlando. Siciliani meritatamente avanti, trascinati da Binelli (15) e Vecerina (12). Viola che prova ad aggrapparsi ai lunghi: 14 per Renzi, 12 per Spizzichini. Per il resto davvero poco…

2°Q – Tripla di Provenzani sulla sirena. 43-60

2°Q – Tripla di Farina. 40-60

2°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 37-60

2°Q – Binelli, tripla. 35-60

2°Q – Altra tripla per Laganà. 35-57

2°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 35-54

2°Q – In lunetta Binelli: 3/3. 33-54

2°Q – Due per Spizzichi, l’unico che trova continuità. 33-51

2°Q – Laganà, tripla. 31-51

2°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 31-48

2°Q – Risponde Okereke. 29-48

2°Q – Due per Renzi. 29-46

2°Q – Due con fallo per Spizzichini: libero extra dentro. 27-46

2°Q – Schiaccia Okereke dall’altra parte. 24-46

2°Q – Renzi col gancio. 24-44

2°Q – Triassi da 3, a bersaglio. 22-44

2°Q – Spizzichini da sotto, altri 2 per l’ex Avellino. 22-41

2°Q – Sandri in lunetta: 1/2. 20-41

2°Q – Tripla di Marchini. 20-40

2°Q – Sandri, 2 punti. 17-40

2°Q – Okereke con il sottomano. 17-38

2°Q – Due per Okereke. 17-36

2°Q – Tripla di Binelli. 17-34

Fine 1°Q! – Ritmi altissimi, poco tempo per respirare Capo d’Orlando indiavolata con Vecerina già a quota 12. Pallacanestro Viola in difficoltà

1°Q – Lotta Spizzichini sotto canestro e trova 2 punti importanti sulla fine del quarto. 17-31

1°Q – Tripla di Baldassarre. 15-31

1°Q – Tripla di Binelli. 15-28

1°Q – Bischetti due al tabellone. 15-25

1°Q – Tripla di Binelli, gran circolazione di palla dei siciliani 13-25

1°Q – Ancora Baldassarre dalla media. 13-22

1°Q – Baldassarre in contropiede. 13-20

1°Q – Due per Provenzani. 13-18

1°Q – Ancora Vecerina, è già a quota 12. 11-18

1°Q – Due dalla media per Vecerina. 11-16

1°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 11-14

1°Q – Due per Klanskis in contropiede. 9-14

1°Q – Spizzichini su assist di Balic. 9-12

1°Q – Due per Davis. 7-12

1°Q – Sandri, 2 punti. 5-12

1°Q – Renzi interrompe il digiuno della Viola. 5-10

1°Q – Ancora Vecerina, altri 2. 3-10

1°Q – Due liberi per Vecerina. 3-8

1°Q – Altri due per Vecerina. 3-6

1°Q – Marchini in lunetta: 1/2. 3-4

1°Q – Vecerina, 2 punti. 2-4

1°Q – Pareggia Marchini 2-2

1°Q – Si parte! Klanskis apre le marcature 0-2

17:45 – Tutto pronto per la gara fra Pallacanestro Viola e Capo d’Orlando. I reggini, dopo il successo contro Lumezzane, punto al back to back spinti dal tifo del PalaCalafiore