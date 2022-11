Pallacanestro Viola-Capo d’Orlando, Bolignano: “non possiamo perdere così tanti 1vs1”

27 Novembre 2022 21:06

Amaro in bocca per la Pallacanestro Viola nel back to back casalingo al PalaCalafiore. Dopo il successo contro Lumezzane arriva l’8 ko della stagione contro Capo d’Orlando. Un primo tempo buttato alle ortiche con 60 punti subiti, troppi per finalizzare una rimonta che, nei secondi 20 minuti di gioco è arrivata ad appena 4 punti dalla concretizzazione.

In conferenza stampa coach Bolignano, rispondendo alla domanda di StrettoWeb, ha chiarito un aspetto che questa sera non ha funzionato nel gioco dei neroarancio: “abbiamo qualche problema strutturale al momento. I nostri esterni non hanno grande propensione dal punto di vista difensivo, non possiamo perdere così tanti 1vs1 al ferro, sia su palla che senza palla, abbiamo sofferto troppo. È pur vero che abbiamo sofferto anche la loro fisicità: Vecerina attacca Marchini, c’è una differenza fisica importante. Gente che fisicamente era più grossa dei nostri pari-ruolo, questo ci ha messo in difficoltà. Ma paradossalmente abbiamo sofferto di più situazioni di 1vs1 frontali: loro sono arrivati facilmente al ferro, noi non siamo riusciti a mettere rapidità, mani, piedi, lì davanti per starci 1vs1“.