Palermo, ha malore e sfonda con l’auto il portone del Comune: usciere in gravi condizioni

14 Novembre 2022 15:28

Palermo: l’auto è piombata all’interno del Comune sfondando il portone d’ingresso e colpendo l’usciere

Una donna alla guida di una Citroen C3 ha avuto un malore ed è piombata con l’auto contro il portone d’ingresso dell’assessorato alle Risorse Umane del comune di Palermo, in via Garibaldi, abbattendolo e investendo un usciere. L’uomo è in gravi condizioni ed è stato ricoverato al Policlinico, mentre l’automobilista, anche lei ferita, è stata portata al Civico. Un forte boato è stato avvertito dagli abitanti della zona. Sul posto sono arrivati polizia, vigili del fuoco e ambulanze.