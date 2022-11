Incredibile a Palermo: immigrato cucina gatto alla brace e lo mangia

22 Novembre 2022 20:31

Incredibile quanto successo a Palermo la notte di domenica: gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato un uomo, dentro un vettura abbandonata, mentre mangiava un gatto che aveva appena ucciso e cucinato nella brace in strada.

I poliziotti sono stati allertati da alcuni cittadini che hanno visto l’uomo mentre inseguiva un gatto e lo sgozzava. Il giovane, un immigrato irregolare, è stato denunciato e portato in un centro d’accoglienza a Potenza. I vigili urbani hanno recuperato la carcassa del povero gatto per “smaltirlo” in discarica.

Foto di repertorio