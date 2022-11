Palermo, esplosione in una fabbrica di biscotti: 5 feriti

15 Novembre 2022 00:09

Esplosione questo pomeriggio all’interno di un capannone in una fabbrica di biscotti a Palermo

Una fuga di gas ha provocato un deflagrazione e il ferimento di 5 operai che stavano lavorando all’impianto del gas all’interno della fabbrica di biscotti Frolsi in via Calcante a Palermo. Tre di loro, gravemente ustionati di 22, 42 e 27 anni, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Civico nel reparto di chirurgia plastica uno in codice giallo a Villa Sofia, altri due hanno ferite più lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti e li hanno affidati al 118. L’esplosione ha provocato grossi squarci nei tetti della struttura.