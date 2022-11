Qual è l’origine del Covid? Se ne parlerà a Reggio Calabria: ospite l’epidemiologo Ciccozzi

17 Novembre 2022 11:01

“L’origine del Covid: le persone o la natura hanno aperto il vaso di Pandora? Dai primi casi alle varianti” sarà il tema della conversazione che il Prof. Massimo Ciccozzi – Ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Biomedico di Roma, e attualmente considerato tra i principali opinion leader a livello internazionale nel campo della pandemia di Sars Cov 2 – terrà in occasione della 34ª edizione del Premio Anassilaos questo pomeriggio (17 novembre) alle ore 17.00 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Comunale “P. De Nava” nell’ambito degli incontri promossi dall’Associazione Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca e patrocinati dal Comune di Reggio Calabria.

Lo studioso è stato tra i primi al mondo a dimostrare il passaggio del virus dal pipistrello all’uomo e a studiare le mutazioni e l’evoluzione del virus. Il suo primato nel seguire l’evoluzione del Sars Cov 2 è attestato dall’importante produzione scientifica (430 lavori scientifici internazionali di cui 94 lavori su Covid-19). In linea con una delle sfide più importanti della sanità pubblica, ovvero di riuscire a garantire percorsi di tutela per tutte quelle persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale, si è intensamente occupato della salute dei migranti e delle tematiche di salute associate alle migrazioni. Ha da sempre studiato l’impatto sulla Sanità pubblica delle epidemie e pandemie mondiali, concentrandosi, negli ultimi anni sull’impatto genetico delle malattie infettive trasmissibili dall’animale all’uomo. Ha creato un’importante rete di collaborazioni scientifiche, di respiro internazionale. È stato consulente per l’Istituto Superiore di Sanità per studi sull’evoluzione della pandemia da SARS e da H5N1 (influenza Aviaria) in Cina. Introdurrà e condurrà l’incontro il Dott. Giuseppe Trombetta, Responsabile del Centro Studi Anassilaos di Scienze della Vita.