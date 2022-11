Ordine dei Biologi della Calabria: eletto presidente il prof. Giuseppe Passarino (Unical)

13 Novembre 2022 12:03

Si è insediato il primo Consiglio Direttivo del neonato Ordine regionale dei Biologi della Calabria

Momento storico per le professioni sanitarie e, in particolare, per la grande famiglia dei biologi calabresi. Si è insediato, infatti, il primo Consiglio Direttivo del neonato Ordine regionale dei Biologi della Calabria, eletto al termine delle votazioni del 4, 5 e 6 novembre scorso, che hanno sancito la vittoria della lista dei “Biologi per il Rinnovamento”. Il Direttivo ha subito votato per l’assegnazione delle cariche. Ebbene, presidente (è il primo della storia dell’OB Calabria) è stato designato il prof. Giuseppe Passarino, ordinario di Genetica all’Università della Calabria. Vicepresidente: la dott.ssa Anna Vero. La carica di tesoriere è andata al dott. Consolato Mento; quella di segretario al dott. Giovanni Misasi.