Occhiuto: “il Covid attualmente è poco più di un’influenza, no ad un approccio ideologico” | VIDEO

5 Novembre 2022 16:32

Occhiuto sulla sanità calabrese: “ho ereditato un palazzo fatiscente, stiamo cercando di ristrutturarlo al meglio”

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e commissario alla Sanità, a margine dell’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Polistena, ha detto: “ho ereditato un edificio fatiscente, stiamo facendo di tutto per ristrutturarlo”. “Il debito sanitario? Entro fine anno lo quantificheremo anche grazie all’aiuto della Guardia di Finanza a cui ho chiesto una mano. La sanità è stata distrutta non solo dai governi di centrodestra e centrosinistra ma anche dai 12 anni di commissariamento da parte dello Stato”, rimarca Occhiuto.

“Medici non vaccinati reintegrati? In Calabria sono 49 più 29 infermieri. Da sottolineare che il Covid, sino ad un anno fa era molto più pericoloso di ora pandemia, non bisogna abbassare la guardia ma attualmente è poco più di un’influenza: non serve, quindi, un approccio ideologico”, conclude Occhiuto.