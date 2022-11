Occhiuto: “Alta Velocità? Ferrovie dello Stato non ha interesse, ma con il Ponte sullo Stretto…”

23 Novembre 2022 21:52

“Spero fortissimamente che si faccia l’Alta Velocità ferroviaria. Non sono molto fiducioso sul fatto che questa opera si faccia in tempi ragionevolmente brevi. Peraltro è finanziata soprattutto con il fondo complementare, nemmeno per tutto l’importo necessario per realizzarla fino a Reggio Calabria. Quindi credo che il Ponte sullo Stretto possa essere, anche in questo caso, un attrattore di investimenti anche per l’alta velocità ferroviaria”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“Ferrovie dello Stato – aggiunge – forse non avrebbe interesse a fare un investimento come quello sull’alta velocità, quindi importante, per collegare una regione di 1,8 milioni di abitanti. Invece, grazie al Ponte sullo Stretto, che prevede di collegare due regioni, come Calabria e Sicilia, che complessivamente fanno sette milioni di abitanti, anche questo investimento sarebbe più sostenibile”.