Calabria: nominati i nuovi assessori, gli auguri del presidente Mancuso

29 Novembre 2022 12:38

“Non c’è dubbio che i due nuovi assessori, Emma Staine per la Lega e Giovanni Calabrese per FdI, in coerenza con l’importante lavoro svolto dai loro predecessori, gli on. Tilde Minasi e Fausto Orsomarso, e l’impronta dinamica e innovativa che connota l’azione del presidente Occhiuto, saranno all’altezza delle sfide in corso”. E’ quanto afferma il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso.

“Assicurando loro la disponibilità del Consiglio regionale a interagire sulle materie di cui si occuperanno, auguro ad entrambi buon lavoro”, conclude Mancuso.