Nuova opportunità di sviluppo per le aziende agricole dell’area leader del Gal Valle del Crati

6 Novembre 2022 16:32

Ancora un’opportunità da parte del GAL Valle del Crati per sostenere investimenti destinati all’ammodernamento, all’innovazione delle aziende agricole

Ancora un’opportunità da parte del GAL Valle del Crati per sostenere investimenti destinati all’ammodernamento, all’innovazione delle aziende agricole, finalizzati al miglioramento della competitività, della qualità delle produzioni, della sostenibilità aziendale, grazie al Bando 1E Int. 4.1.1 destinato agli “Investimenti nelle Aziende Agricole”.

Attraverso questo intervento il GAL intende sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, commercializzazione e vendita e/o sviluppo dei prodotti agricoli.

All’iniziativa inclusa in questo bando, con la modulistica scaricabile all’indirizzo www.galcrati.it, che prevede un cofinanziamento pari al 50% della somma richiesta, potranno partecipare tutte le aziende agricole ricadenti dell’area Leader “Valle del Crati”, composta dai comuni di: Acquappesa, Altomonte, Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Fagnano Castello, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lattarico, Luzzi, Malvito, Mongrassano, Montalto Uffugo, Paola, Roggiano Gravina, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa, Santa Caterina Albanese, Tarsia, Torano Castello. Il termine ultimo per presentare le domande è fissato per il 30 novembre 2022.