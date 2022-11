Numeri e considerazioni dopo Reggina-Genoa: così Inzaghi ha imbrigliato Blessin | FOTO

8 Novembre 2022 17:20

Numeri e analisi tattica di Reggina-Genoa: come se l’è giocata Inzaghi e come è riuscito ad imbrigliare Blessin

Un atteggiamento diverso, ma poche mosse. E molto semplici. Così Inzaghi ha imbrigliato Blessin, facendo tornare la Reggina alla vittoria e agganciando lo stesso Genoa al secondo posto. Quella vista ieri sera al Granillo è una squadra amaranto diversa, dal punto di vista tattico. Per la prima volta, anziché dominare sul piano di possesso e palleggio, si è adattata all’avversario, un po’ come voleva il tecnico ligure. “Voglio che siano loro ad adattarsi a noi e non il contrario”, aveva detto l’allenatore rossoblu nella conferenza della vigilia. E’ stato così, ma non gli è andata bene. Un Pippo Inzaghi storicamente e solitamente più sbarazzino, infatti, se l’è giocata alla Colomba (era in tribuna al Granillo, forse l’ha influenzato), ammettendo così la superiorità tecnica del Genoa – a cui è rimasto però solo il palleggio – ma non dimostrando affatto inferiorità sul piano di intensità, idee e produzioni offensive, che è ciò che più conta poi ai fini di un risultato. Ma prima di addentrarci in analisi tattiche con tanto di frame, elenchiamo al volo alcuni numeri molto semplici.

Il Genoa aveva perso solo una volta quest’anno, sempre fuori casa, ma ad inizio stagione, subendo però un solo gol.

Solo una volta ha subito più di un gol in una partita, ma a Marassi, contro il Parma (3-3). Fuori casa ha subito pochissimo, mai più di un gol. E’ la prima volta che in trasferta subisce due gol.

Solo un rigore aveva subito finora, a Cosenza. Due in una partita, mai. Ed è anche fatto raro per una delle migliori difese.

Ravaglia non effettua nessuna vera e propria parata. E così era stato a Cagliari e così ancora prima Colombi. Non è più un caso.

Menez capitano, è la prima volta. Fa piacere. Ha tirato un brutto rigore, è vero, ma ha dimostrato di poter giocare da leader, “titolo” che gli ha assegnato Inzaghi dandogli fiducia. La gente lo ha capito e lo ha applaudito alla sostituzione.

Dopo aver “dato i numeri”, passiamo all’analisi tattica. Alla fine, “si è visto tanto di nuovo per non vedere niente di nuovo”. Sì, perché le differenze tra la Reggina di ieri e quella vista in questo avvio sono sostanzialmente due: in fase di possesso c’è meno palleggio rispetto al solito, anche per via di un Genoa aggressivo; in fase di non possesso la squadra è più bassa del solito e si difende con un 4-1-4-1 (figura 1).

Ne viene fuori che la spinta dei terzini, soprattutto a sinistra, è minore e conseguentemente anche l’inserimento delle mezz’ali è quasi annullato, perché sono più le due ali a muoversi “ad elastico” ora restando larghe e ora accentrandosi. Su tutto il resto, poi, è la solita Reggina: squadra stretta e compatta (figura 2), tanta intensità, capacità di ribaltare subito l’azione grazie a palleggiatori come Majer, Hernani, Menez e grazie alla velocità delle due ali e alla dinamicità di Fabbian.

Annotazione sulle due mezz’ali, che hanno agito diversamente dal solito: hanno fatto da schermo davanti alla difesa, chiudendo ogni linea di passaggio (come si può vedere dall’intercetto di Fabbian, che ha giocato con grande intelligenza tattica, in figura 3) e ribaltando subito il fronte offensivo. La squadra stretta, poi, ha permesso ai due difensori centrali di stringere e di tenere a bada Coda, che Inzaghi conosceva e che non ha praticamente visto palla. Non casuale neanche la scelta di Giraudo per Di Chiara: il Genoa, infatti, è una squadra molto tecnica ma anche molto fisica, sicuramente più della Reggina. Un terzino come Giraudo, più fisico e più “difensivo”, ha garantito meno spinta e più centimetri in quella zona di campo.

Il gol e i due rigori nascono da azioni studiate. Recupero palla, contropiede immediato, e le due ali subito ad andare dentro. Nel primo caso è Canotto ad accentrarsi e a tagliare, nel secondo è Rivas a restare largo per puntare l’uomo. In entrambi i casi, così come nell’azione del secondo rigore, come sempre c’è Menez a svuotare l’area (nel primo gol viene dietro e serve Majer, nel secondo dialoga con Canotto prima che il pallone arrivi a Pierozzi), favorendo l’inserimento ora di Canotto, ora di Rivas e poi di nuovo di Canotto e successivamente Pierozzi. La mossa geniale, poi, come già scritto nelle pagelle, è nei cambi. Dentro Cionek per Giraudo, si passa a 3, con Crisetig per Majer che significa più ordine, più centimetri e più freschezza. Alla fine sarà un 5-3-2 tutto cuore, carica e determinazione. E qui, tattica e moduli, non c’entrano praticamente niente.